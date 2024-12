Erice: 24 nuove audioguide multilingue per la “Venere Immersiva”￼

La Venere Immersiva, la videoinstallazione dedicata alla Venere di Erice presso polo museale “Antonio Cordici”, è stata implementata con 24 nuove audioguide in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco). Questo nuovo strumento offrirà ai visitatori un’esperienza più completa e coinvolgente, permettendo di fruire dei contenuti in diverse lingue e approfondire la storia del culto millenario dedicato alla divinità della fecondità. Il progetto è stato realizzato con fondi PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.

La videoinstallazione, che si sviluppa sulle pareti della sala, racconta attraverso un viaggio visivo immersivo la storia del culto per la dea Venere, venerata dagli antichi abitanti di Erice e riconosciuta dai Fenici, Greci e Romani come protettrice della fecondità e della navigazione. Il racconto video accompagna i visitatori in un’esperienza unica che evoca la ricchezza culturale e storica di un’antica tradizione mediterranea. Le audioguide sono progettate per accompagnare i visitatori nella sala che ospita la videoinstallazione: turisti italiani e stranieri potranno comprendere meglio la storia antica di Erice e la sua importanza nel panorama culturale del Mediterraneo, senza barriere linguistiche.

«Con l’introduzione delle audioguide in più lingue, rendiamo la nostra offerta culturale ancora più accessibile a tutti. Erice è un luogo ricco di storia e tradizione, e con questo nuovo servizio cerchiamo di favorire la comprensione del nostro patrimonio, facendo sì che ogni visitatore possa immergersi pienamente nella cultura che caratterizza il nostro territorio», sono le parole della sindaca Daniela Toscano.

L’assessora alla cultura Rossella Cosentino afferma: «L’implementazione delle audioguide è un passo importante per migliorare l’esperienza dei visitatori e permettere loro di godere a pieno l’esperienza della Venere Immersiva. Questa iniziativa si inserisce nel nostro impegno costante per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, rendendolo fruibile e comprensibile a una platea che sia il più possibile internazionale».

Salvatore Denaro, direttore del Polo museale, asserisce: «Le nuove audioguide non sono solo un servizio pratico, ma una vera e propria opportunità per approfondire la comprensione di un patrimonio unico. L’efficacia di questo strumento risiede nella sua capacità di rendere ogni visita personalizzata e dinamica, permettendo al pubblico di esplorare la storia in modo più diretto e coinvolgente. In un contesto globale come quello odierno, offrire un’esperienza multilingue e immersiva è fondamentale per garantire che ogni visitatore, indipendentemente dalla sua provenienza, possa fruire appieno dei tesori storici di Erice».