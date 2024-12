Volley serie C: la Vigor Mazara perde il derby contro il Marsala

Brutta sconfitta ieri per le ragazze della Vigor Mazara nel derby contro il Marsala Volley nel Campionato di serie C alla 6ª giornata. Infatti la squadra di Isoldi e Giacalone, dopo avere vinto senza eccessivi affanni i primi due set, si è spenta dando alle avversarie la possibilità di vincere la partita con il punteggio di 3-2 e di ottenere la prima vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Quello che è emerso dalla gara delle mazaresi è una preoccupante incapacità di chiudere le partite quasi una paura che, se dovesse continuare, metterebbe a serio rischio l’obiettivo della salvezza. Le azzurre invece, hanno lottato per conquistare una tanto attesa e sperata vittoria. Sabato prossimo si prospetta una delicata trasferta a Monreale per la Vigor che con soli 2 punti occupa l’ultimo posto in classifica.