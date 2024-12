Disabilita la disabilità, iniziative a Trapani

La ricorrenza della Giornata Internazionale delle persone con disabilità è stata istituita nel 1992 con la Risoluzione n. 47/3 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allo scopo di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti ed il benessere. Al fine di sensibilizzare il territorio sui temi della pari dignità e sulla necessità di abbattere ogni tipo di barriera per porre in essere i cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, su iniziativa del Comune di Trapani sono stati ideati e programmati dei momenti di riflessione come occasione di confronto volto ad animare il senso critico e la consapevolezza sui temi dell’inclusione e la diversità.

Tali momenti a Trapani si articoleranno in due giornate:

2 dicembre: esposizione dei lavori realizzati dagli alunni delle scuole appartenenti al

territorio del Distretto socio-sanitario n.50 presso la Sede del Centro per le Famiglie sita al

Chiostro San Domenico. L’esposizione sarà aperta dalle ore 9.30 alle ore 19. Laboratorio artistico natalizio promosso dalla CNA e gestito dall’artista trapanese Giovanna Colomba. Il laboratorio si terrà presso la Sede del Centro per le Famiglie al Chiostro in orario pomeridiano.

3 dicembre: rappresentazione teatrale “Disabilita la Disabilità” promossa dall’Associazione Forum Trapani in collaborazione con lo scrivente ufficio distrettuale ed altre associazioni del territorio. L’evento avrà luogo presso il Teatro Don Bosco, sito in Via Marino Torre dalle ore 9.15 alle ore 12.30. Alle ore 18 presso la Parrocchia Nostra Signora di Fatima si terrà una Solenne Celebrazione Eucaristica, organizzata dall’Anfass Trapani, Associazione Locale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo presieduta dal Vescovo Pietro Maria Fragnelli.