Il silenzio che uccide, al Parco Lilibeo riflessioni sulla violenza alle donne. VIDEO

Il Parco archeologico di Lilibeo, in un’ottica di apertura alle tematiche sociali oltre che culturali, venerdì scorso ha aderito ad un’iniziativa lanciata dal Rotaract Club di Marsala e Leofficine Genna per la Giornata dedicata al contrasto della violenza sulle donne, con un evento organizzato presso la Sala conferenze “M.L. Famà” dal tema “Il silenzio che uccide. Riflessioni ‘a colori’ per vincere la violenza sulle donne“.

GUARDA L’INTERVISTA CON l’AVV. ROBERTA ANSELMI:

La manifestazione ha offerto spunti di riflessione con interventi di esperte del settore e performance artistiche, con un focus sulla violenza fisica, su quella psicologica, sulle cause che la generano e sul tema della parità di genere. La Giornata ha previsto una performance teatrale recitata nelle Sale del Museo dall’attrice Stefania Parrinello su un testo scritto da Chiara Putaggio, per coinvolgere gli studenti e gli spettatori presenti sul dramma vissuto da Medusa che, vittima di violenza da parte di Nettuno, è stata rinnegata da Demetra, di cui era sacerdotessa, piuttosto che essere da lei protetta e difesa. L’artista Leo Genna ha donato un’opera d’arte come simbolo di impegno per una comunità unita contro la violenza. A seguire un dibattito in cui sono intervenuti la direttrice del Parco Anna Occhipinti, le psicologhe Anna Genna e Caterina De Luca, l’avvocata esperta in violenza di genere, Roberta Anselmi.