Marsala: scontro tra auto e moto, un ferito in corso Calatafimi

Si è verificato nella serata di oggi, intorno alle 20.45-21, un incidente nel centro urbano di Marsala, in particolare in corso Calatafimi. Il sinistro ha coinvolto un motociclo e una macchina. Nell’incrocio che da via Sirtori conduce alla via Augusto Elia, si è verificato uno scontro tra una Fiat Palio blu – proveniente da via Sirtori e stava per svoltare in via Elia – con a bordo una coppia ed una moto di piccola cilindrata con a bordo due ragazzi che procedeva da Piazza Caprera. Entrambi avevano il casco. Nell’urto il due ruote è finito contro la vettura rompendo il vetro posteriore e il guidatore è finito quasi dentro l’abitacolo dell’auto rimanendo ferito. Gli uomini del 118 giunti sul posto lo hanno subito medicato. I rilevamenti sono a cura dei Carabinieri. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi ma per fortuna il giovane ha riportato solo delle ferite soprattutto alla mano. Poco dopo è stato trasportato in ospedale.