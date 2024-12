Calcio a 5: il Marsala capolista vince 8 a 0 contro l’Alcamo

Continua a mantenere la vetta della classifica di serie B nel Girone H il Marsala Futsal 2012, che assieme al Sicurlube di Regalbuto è a quota 21 punti ma ancora con una partita in meno. Un’altra larga vittoria per la ‘banda Torrejon’ che vince davanti al suo pubblico con un netto 8 a 0 contro lo Sporting Alcamo. Ora testa subito al prossimo match che vede gli azzurri trasferirsi dall’altra parte della Sicilia per sfidare l’Adrano che si trova al terzo posto a 15 punti al pari del Mistral.

Primo tempo_ Nei primi secondi di gioco è la difesa del Marsala a tremare e Vallarelli ci mette una pezza. Gli azzurri devono assestare questo ‘effetto sorpresa’ guidati da Mister Torrejon concitato in panchina. Questo servirà a restare concentrati e a non perdere le fila della gara. E questo accade al 6’ quando dopo un’azione corale, Barroso filtra il pallone che Matteo De Bartoli trova sui piedi per insaccarlo alle spalle del portiere avversario. Il secondo goal dei padroni di casa arriva all’11 quando Barroso viene atterrato e da punizione trova una deviazione fortuita e la sfera va in rete. L’Alcamo ci prova a impensierire il Marsala che inizia però a controllare bene la partita forte dei primi due goal. In questa fase si segnalano la bella azione personale di Nikolas Sanalitro che si disperde al lato della porta e un tiro libero non sfruttato da Barroso. Il 3 a 0 però, è da cineteca: De Bartoli al 15’ recupera dalla difesa alcamese una palla alta e in rovesciata la fotografa in porta. E’ 3 a 0. Il primo tempo si chiude sul 4 a 0 al 17’ con Sanalitro generoso che serve un assist sottoporta per Andrea Romano che segna.

Secondo tempo_ Le sorti del match non cambiano neppure nella seconda frazione di gioco. L’Alcamo lotta su ogni pallone benchè non attraversi un buon momento in questa stagione. Il Marsala, di contro, resta solido e cinico sull’obiettivo. Al 2’ infatti, è capitan Costigliola che lascia la sua firma grazie all’assist di Sanalitro e pochi secondi dopo ancora lo spagnolo in posizione laterale tira ed il pallone passa sotto le gambe del portiere alcamese. E’ 6 a 0 per la squadra di casa che non sarà stanca di manovrare a proprio favore la partita. Bisognerà attendere il 13’ per il 7 a 0 con un gran tiro di Alessandro Patti che l’estremo difensore avversario non riesce a trattenere. Agli sgoccioli il match regala anche l’ottava rete siglata da Pietro Bonafede su tiro libero dopo il settimo fallo commesso su Walter Abate.