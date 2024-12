A Castellammare ZTL nei quartieri Madrice e Chiusa, il traffico disturba

Dal 1° dicembre zona a traffico limitata attiva tutti i giorni nel quartiere Madrice, dalle ore 15 alle 3 del giorno successivo, e nel quartiere Chiusa dalle ore 12 alle 3 di notte. La chiusura nasce dall’esigenza di limitare il traffico nelle aree per il continuo afflusso di veicoli che “creano disturbo e pericolo per i pedoni ed i residenti” I pass già rilasciati sono prorogati fino al 30 aprile 2025 e per nuove richieste o comunicazioni si può scrivere a ztl@comune.castellammare.tp.it

Intanto, per la posa dei nuovi pali di illuminazione pubblica a led, dal 2 al 7 dicembre sarà chiuso al traffico il tratto della strada comunale ex 187 compreso tra i due svincoli per la spiaggia Playa. L’accesso sarà consentito dal lato del fiume San Bartolomeo ai residenti e alle attività della spiaggia Playa ricadenti nel tratto chiuso. Nell’area chiusa saranno installati dei semafori mobili e la segnalazione avverrà a cura della ditta Saia di Ragusa, che eseguirà i lavori di manutenzione ed efficientamento energetico per i nuovi pali di illuminazione pubblica a led.