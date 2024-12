Basket: la Lega vende le scarpe autografate di Mollura della Trapani Shark per fini solidali

La Lega Basket Serie A (LBA) ha avviato una nuova iniziativa solidale, questa volta in collaborazione con un giocatore dei Trapani Shark. L’iniziativa prevede la vendita, tramite il profilo ufficiale della LBA su Subito.it, di un paio di scarpe autografate dal capitano della squadra granata, Marco Mollura. Il ricavato dell’asta sarà interamente destinato alla Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS, un’organizzazione che utilizza lo sport come strumento per combattere le disuguaglianze sociali e promuovere l’inclusione.

Attiva da quasi vent’anni, la Fondazione Laureus opera nelle periferie italiane offrendo gratuitamente ai bambini e ai giovani provenienti da contesti svantaggiati la possibilità di partecipare a programmi sportivi con un forte valore educativo, finalizzati al loro sviluppo personale, al benessere e alla partecipazione sociale. Questa iniziativa segue un’azione simile dello scorso ottobre, quando un pallone autografato dai giocatori dei Trapani Shark era stato messo all’asta per sostenere cause benefiche. Sul profilo della LBA si possono inoltre trovare altri oggetti sportivi legati al Campionato di Serie A, sempre destinati a supportare progetti solidali.