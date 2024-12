Insediata al Job&Orienta a Verona la cabina di regia del Liceo del Made in Italy di cui l’Istituto “I. e V. Florio” di Erice è parte attiva, assieme all’Istituto “Pascasino” di Marsala. Tante le prospettive per questo indirizzo economico giuridico, collegato alle filiere produttive del made in Italy e supportato dalla Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” cui hanno già aderito le imprese che intendono contribuire alla promozione del brand Italia e alla formazione dei futuri manager del made in italy. E tante le novità: PCTO a partire dal secondo anno, e attività laboratoriali su “Cultura e comunicazione del made in Italy” e su “Dai Distretti ai mercati globali: strumenti e strategie per il made in Italy”. JOB&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, è stato inaugurato mercoledì per la 33^edizione, che si svolgerà a Verona fino a domani, sabato 30 novembre, promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e con il patrocinio di Rai Veneto e la mediapartnership di Rai Cultura, Rai Scuola e TGR.

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, dell’assessore a Istruzione, Formazione, Lavoro, Pari Opportunità della Regione Veneto, Valeria Mantovan, del presidente della Provincia di Verona, Massimo Pasini, del sindaco di Verona Damiano Tommasi e del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo. Oltre 420 le realtà presenti in rassegna, tra cui 7 Ministeri, ben 19 Regioni e numerose altre istituzioni locali e nazionali, e ancora 140 accademie e università (di cui 30 atenei stranieri), scuole, enti di formazione professionale, Istituti tecnologici superiori di tutta Italia, agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria e sindacati, imprese. E ancora: 400 relatori nei circa 200 eventi culturali in calendario, tra convegni e dibattiti, seminari formativi e workshop tematici, accanto alle 420 animazioni e laboratori che coinvolgeranno i numerosi visitatori attesi.“Un grande motivo di orgoglio essere presenti al Salone nazionale dell’orientamento dove si presenta un ampio ventaglio di proposte formative”, dice la Dirigente Scolastica del “Florio”, Pina Mandina.