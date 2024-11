“E’ urgente la sostituzione dell’impianto semaforico a Terranove-Bambina”

Il consigliere comunale di Marsala, Gaspare Di Girolamo, ha recentemente sottolineato in Aula la necessità urgente di installare un nuovo impianto semaforico nella contrada Terranove-Bambina. L’intervento si rende indispensabile a causa delle condizioni ormai critiche del vecchio sistema semaforico, obsoleto e non più in grado di garantire un funzionamento efficace. Questa situazione evidenzia una serie di problemi e disagi che incidono negativamente sulla sicurezza stradale e sulla qualità della vita dei cittadini.

L’inadeguatezza dell’attuale impianto, ha portato a una gestione inefficiente della viabilità, con ripercussioni significative sul traffico locale. La mancanza di un sistema moderno aumenta il rischio di incidenti, sia per gli automobilisti sia per i pedoni, soprattutto in una zona come quella di Terranove-Bambina, caratterizzata da una combinazione di traffico veicolare intenso e attraversamenti pedonali frequenti. Il malfunzionamento dei semafori contribuisce inoltre a creare situazioni di confusione e pericolo, specialmente durante le ore di punta, quando la presenza di un dispositivo adeguato potrebbe ridurre congestionamenti e favorire un flusso più ordinato. L’urgenza di questa sostituzione evidenzia le carenze strutturali attuali e la necessità di interventi rapidi e mirati per risolvere i disagi che i cittadini di Marsala affrontano quotidianamente non sono in quel versante ma negli incroci, molto spesso, di tutto il territorio.