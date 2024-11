Marsala, in Aula 260mila euro per la manutenzione del Fiume Sossio

Il Consiglio comunale di Marsala, presenti solo 13 esponenti, ha deliberato positivamente l’atto di “Assestamento di Bilancio” nel suo complesso, nella seduta dedicata alle variazioni di Bilancio che prevede un importo complessivo di oltre 2 milioni e 100 mila euro. Per quanto riguarda le “Variazioni e Assestamento di Bilancio” – per un importo di quasi 2 milioni e mezzo – diversi consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto chiarimenti circa la scala di priorità su manutenzioni e lavori ritenendo però le risposte degli assessori Agate e Gerardi “non soddisfacenti”. Il Consiglio, all’atto della votazione, ha respinto l’emendamento. L’ultimo punto in trattazione ha riguardato la delibera di “Aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche”. Approvato l’emendamento che integra l’atto con l’aggiunta di 260 mila euro (finanziamento regionale-Autorità di Bacino) per la manutenzione ordinaria e straordinaria lungo il fiume Sossio, l’Aula ha votato all’unanimità la delibera di “aggiornamento” delle Opere Pubbliche.