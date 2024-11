Insieme per la Madonna della Cava, oltre 8.800 euro per il restauro degli affreschi del Santaurio marsalese

Grande successo per lo spettacolo di beneficenza che si è svolto sabato scorso al Teatro Impero di Marsala, intitolato “INSIEME… PER LA MADONNA DELLA CAVA”. L’evento ha visto l’adesione volontaria e gratuita di numerosi artisti di spicco del panorama marsalese. Il ricavato della vendita dei biglietti, destinato al restauro di alcuni affreschi situati nella storica grotta del Santuario, è stato comunicato venerdì sera all’interno di Palazzo Fici – sede dell’Associazione Strade del Vino – dagli organizzatori Salvatore Lombardo e Rosa Rubino (direttrice de Il Vomere). In particolare sono stati raccolti 9.450 euro e l’assegno consegnato a Don Inglese – al netto delle spese per l’evento – è di 8.810,40 euro.

Alla presenza di don Giuseppe Inglese – rettore della Madonna della Cava, del sindaco di Marsala Massimo Grillo, degli assessori Giacomo Tumbarello e Salvatore Agate e del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, sono stati consegnati attestati di merito a tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito al successo dello spettacolo. Tra i riconoscimenti figurano la nostra testata Marsala C’è e la nostra giornalista Claudia Marchetti, l’emittente televisiva Latr3 di Marsala con il regista Alessandro Sferlazzo e la giornalista Paola Musumeci, il giornalista Nicola Donato per Trileggo e Nino Guercio, che ieri ha presentato l’evento. Tra i premiati anche la co-organizzatrice Antonella Albigiani.

Per quanto riguarda gli artisti, sono stati riconosciuti Silvia Cialona, Maurizio Favilla e Alba Isaia, Valentina Donato, Baldo Russo, Maria Caterina Vitaggio, la Marsala Dance Academy, Il Sipario di Vito Scarpitta con tutto il cast, Senia, Aldo Bertolino e i Kinisia. Un attestato è stato consegnato anche al coordinatore artistico dello spettacolo, Salvatore Sinatra e un ringraziamento a Giammarco Scarpitta per audo e luci. Altri riconoscimenti di merito sono stati assegnati alle varie associazioni e ordini professionali tra cui la Pro Loco Marsala, l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Consulenti, l’Ordine degli Ingegneri, l’Associazione Arma Aeronautica, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Assofinanzieri, il Circolo Canottieri, il Circolo Velico, lo Sporting Club, la Fidapa, l’Associazione Batticuore, i Lions Club, il Rotary Club, il gruppo Ancilla Domini, la Farmacia Lembo e il MAC – Movimento Artistico Culturale marsalese.