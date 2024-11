Sport e Legalità, i giovani al centro di un convegno a Marsala. VIDEO

Grande partecipazione a Marsala per il convegno su “Sport e Legalità” tenutosi presso la sala congressi del Complesso Monumentale di San Pietro. Un momento di confronto fortemente voluto e organizzato dalla Marsala Boxe, società che da anni si occupa di diffondere il valore della lealtà, tipico dello sport della boxe. E’ stato un evento propedeutico a quello che sarà il 4° Memorial Giuseppe Episcopo, ex atleta e carabiniere, ricordato per la sua grande volontà nel raggiungere i vertici nella boxe. Al centro del dibattito l’attività della Marsala Boxe, grazie al suo Presidente Giuseppe Tumbarello e ad alcune testimonianze che hanno regalato alla giovane platea delle esperienze di vita importanti.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE AGLI ASSESSORI INGARDIA E MARCHESE:

A coordinare i lavori organizzativi dell’evento il consigliere comunale Lele Pugliese che ha ricordato l’importanza di praticare sport e le opportunità che possono dare le forze dell’ordine per il futuro dei giovani. Il Presidente del Consiglio Comunale di Marsala, Enzo Sturiano, ha aperto l’evento con i saluti istituzionali. Poi spazio agli ospiti che hanno portato la loro testimonianza non solo come professionisti dell’arma, ma anche come esempi di rigore morale. Il Comandante della compagnia dei carabinieri di Marsala, il Capitano Alfonso Cafarella ha parlato dei valore che uniscono tutti quelli che portano la divisa. Il Comandante della compagnia della guardia di finanza di Marsala, il Capitano Adriana Curto, ha parlato di legalità economica e finanziaria. La dottoressa Antonella Vivona ha portato i saluti del commissariato di Marsala. Gli assessori del comune di Marsala Marchese e Ingardia hanno parlato dell’importanza della diffusione della legalità soprattutto fra i giovani. Per la Marsala Boxe, Vincenzo Minardi ha raccontato di come da sportivo, pugile appunto, diventò poliziotto. Il dibattito finale con i ragazzi ha concluso una mattinata molto intensa e ricca di spunti di riflessione per le nuove generazioni.