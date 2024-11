Marsala: eventi tra cultura, musica e impegno sociale￼

Marsala si prepara a vivere una settimana ricca di eventi culturali, musicali e sociali, tra incontri di formazione, concerti e iniziative di sensibilizzazione. La Chiesa Valdese organizza due appuntamenti di formazione umana e teologica, uno dei quali si terrà a Marsala domani, 30 novembre. L’incontro, dal titolo “Essere capaci di sperare”, sarà condotto da Enrico Benedetto e si svolgerà alle ore 16.30 presso la Chiesa Valdese di vicolo Evangelista Pace.

La musica sarà protagonista il 1° dicembre con il concerto del gruppo TriJazz, inserito nella XXIV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. L’evento si terrà al Teatro Comunale alle ore 18. Il trio, composto da Michele Pantaleo (chitarra), Dario Li Voti (batteria) e Gianluca Pantaleo (contrabbasso), offrirà un’esperienza musicale raffinata. Biglietti: Platea e palchi 10 euro; loggione 5 euro. Per gli amanti dell’archeologia, questa settimana sarà visitabile a Marsala solo l’Ipogeo di Crispia Salvia, in via Massimo D’Azeglio, 41. Gli altri due siti gestiti da ArcheOfficina – la Latomia dei Niccolini e la chiesa di Santa Maria della Grotta – resteranno chiusi per motivi tecnici legati ai lavori di musealizzazione in corso. Orari di visita dell’Ipogeo: Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Biglietto: Intero 4 euro; ridotto 2,50 euro. Al Cinema Golden arriva l’attesissimo film d’animazione “Oceania 2”. Questi gli orari di proiezione 17, 19 e 21.