Coni, l’Ansmes si riunisce a Marsala: il notaio Salvatore Lombardo nominato socio onorario

Il Consiglio provinciale dell’Ansmes, Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro a merito del Coni e del Cip, si è riunito per eleggere il vice presidente e il segretario del Comitato trapanese Presieduto da Gaspare Majelli. Presenti i consiglieri Massimo D’Aguanno, Fabrizio Franco, Rosario Muro e Vincenzo Hopps, è stato deliberato di nominare vice presidente Fabrizio Franco e Segretario Vincenzo Hopps. Scorrendo l’ordine del giorno, il Notaio Salvatore Lombardo è stato nominato Socio Onorario del Club, sia per la sua lunga e meritoria attività socio culturale e sportiva, sia perché da tempo insignito della Stella d’Oro del Coni al Merito Sportivo. Roald Vento, fondatore del Comitato Ansmes in provincia di Trapani, è stato nominato “Presidente emerito”.

Alla riunione di consiglio cui ha partecipato anche l’assessore allo Sport del Comune di Marsala Ignazio Bilardello che ha portato il saluto del sindaco Massimo Grillo, il Presidente Majelli ha comunicato che nel corso del 2025 l’Associazione svolgerà una intensa attività di promozione dei valori dello Sport, dell’Amicizia e della Solidarietà all’interno delle scuole del territorio, privilegiando gli Istituti scolastici ad indirizzo sportivo, tra cui il Liceo Scientifico P. Ruggieri di Marsala. Svolgerà inoltre convegni su tematiche che interessano la formazione delle giovani generazioni e dei docenti di Scienze Motorie che in questo contesto hanno un ruolo determinante; è prevista anche l’organizzazione a Marsala della prima edizione della “Settimana Europea dello Sport” promossa dalla Commissione Europea, con il coinvolgimento di migliaia di studenti delle scuole superiori, delle Associazioni Sportive, culturali e di volontariato, oltre alle Forze di Polizia, Forze Armate, Enti e Istituzioni varie che concorreranno a formare nei giovani una cittadinanza attiva e consapevole.

Bilardello, nel ringraziare per le iniziative che saranno realizzate, ha promesso la fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale. È stato infine deliberato di “Istituire il Premio Scuola e Sport” che ogni anno verrà assegnato ad uno studente che conseguendo risultati di prestigio, si sia particolarmente distinto sia nello studio che nell’attività sportiva. Il Notaio Lombardo, cui è stata comunicata la scelta della sua nomina a Socio Onorario, ha gradito l’iniziativa dell’Associazione, dando la sua disponibilità ad una fattiva collaborazione.