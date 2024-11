Caos traffico a Marsala: lavori in corso all’incrocio di Santa Venera

Disagi per gli automobilisti in via Trapani, dove i lavori in corso all’incrocio con Santa Venera stanno causando lunghe code e rallentamenti. Si tratta probabilmente di interventi legati alla rete fognaria, ma la situazione è resa ancora più critica dalla scarsa comunicazione da parte dell’Amministrazione e dalla quasi totale assenza di segnaletica adeguata da parte della ditta incaricata di effettuare i lavori. Attualmente, i cartelloni che avvisano degli interventi sono posizionati solo nei pressi dell’intersezione con via Trieste e via Favorita, risultando poco visibili per chi sopraggiunge da altre direzioni. Questo ha portato a inevitabili lamentele da parte dei cittadini, esasperati per le lunghe attese in coda.

“Ci vorrebbero più cartelli stradali, già a partire da contrada Addolorata. Le lunghe file in cui ci siamo imbattuti oggi iniziavano molto prima della scuola di Dammusello. Questa città è nel caos totale, è diventata invivibile”, affermano alcuni automobilisti, qualcuno scende dalla macchina per capire meglio, altri girano direttamente al fine di dirigersi in un’altra strada. La mancanza di un’adeguata pianificazione sembra aggravare i problemi, con ripercussioni che si estendono ben oltre il tratto interessato dai lavori. Per i pendolari e i residenti, la gestione del traffico in questa zona è una sfida quotidiana, e la situazione richiede interventi rapidi per migliorare la segnaletica e ridurre i disagi. L’Amministrazione, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma i cittadini chiedono maggiore attenzione e una pianificazione più efficace per evitare simili disagi in futuro.