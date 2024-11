“Complimenti al Cup dell’Asp per l’efficienza all’ospedale di Pantelleria”

Angelo Chirco, cittadino nato a Erice ma residente nell’isola di Pantelleria da circa 5 anni, racconta della sua esperienza di buona sanità: “Volevo complimentarmi prima con il direttore generale dell’Asp Trapani e poi con la direzione generale del Cup dell’Asp, della sua efficienza nel presidio ospedaliero di Pantelleria, ringraziando per le nuove assunzioni dando efficienza, celerità, professionalità, al servizio reso alla popolazione pantesca. Prima di queste assunzioni, per prenotare una prestazione con impegnativa del SSN al Cup si attendeva oltre 2 ore, avvolte per i lunghi tempi d’attesa si doveva rinunciare alla prenotazione di visite importanti per la propria salute. Adesso grazie a questo cambiamento i tempi d’attesa si sono ridotti drasticamente con massimo 30 minuti d’attesa, finalmente possiamo effettuare pagamenti con il posto che prima non era possibile. Quando qualcosa migliora nella pubblica amministrazione bisogna pure complimentarsi, non solo criticare. Complimenti”.

