Ad Alcamo ultimati i lavori per migliorare il campo da tennis di via Verga

Ultimati i lavori di restyling del campo da tennis della via Giovanni Verga, ad Alcamo. “Sono stati appena conclusi – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Alcamo, Gaspare Benenati – i lavori di pitturazione sia della ringhiera che del campo di via Verga, una delle strutture più frequentate dai ragazzi, dalle associazioni e dagli amatori di ogni età del tennis”.

Per conoscere le modalità di fruizione della struttura gli utenti possono recarsi presso l’ufficio Sport di via Pia Opera Pastore, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, o telefonare allo 0924 590318. Il costo di utilizzo del campo per un’ora è di 8 euro, per la fascia diurna fino alle 20; 10 euro per la fascia notturna, dopo le 20; 5 euro, per la fascia diurna, invece, solo per le squadre che fanno promozione sportiva (CAS) e attività giovanili; 10 euro per la fascia notturna. Mentre per chi volesse fare un abbonamento di 10 ore, il prezzo è 30 euro per il diurno, 60 euro notturno; ed ancora, per 50 ore il prezzo è 120 euro; 240 euro per il notturno. Ogni costo è escluso IVA.