Debutta la 102 Basket Erice: un nuovo capitolo per la pallacanestro femminile

Sotto la guida del coach Filippo Contiliano, prende forma la 102 Basket Erice, una squadra composta da dodici atlete. Il gruppo unisce giovani promesse, provenienti in parte dal team Under 17 della Virtus Trapani grazie al doppio tesseramento, e giocatrici con maggiore esperienza, creando una combinazione di talento e competenza. Il progetto – che fa partnership con Radio 102, da anni la radio del basket del Gruppo Conforti – nasce con un forte obiettivo sociale: rispondere al bisogno di una squadra femminile di riferimento a Trapani, in un contesto dove l’interesse per il basket sta crescendo rapidamente. La 102 Basket Erice parteciperà al campionato di Serie C, una competizione regionale che rappresenta il primo gradino significativo nel panorama agonistico femminile. Il team si propone di onorare una tradizione importante, ereditata dalla storica Velo Trapani, che negli anni Settanta e Ottanta ha rappresentato un punto di riferimento per il basket femminile in Sicilia e in Italia, sfiorando l’accesso alla Serie A1 e partecipando a numerose finali nazionali giovanili.

Gli obiettivi del progetto sportivo

L'obiettivo a lungo termine, in collaborazione con la Virtus Trapani, è dare nuovo impulso alla pallacanestro femminile, coinvolgendo le giovani generazioni attraverso l'avvio di un centro di mini-basket. Nel breve periodo, però, la priorità è creare un ambiente che sappia divertire sia le atlete che il pubblico, stimolando entusiasmo per questa disciplina e gettando le basi per un futuro solido e promettente.

Collaborazioni ed esordio: tutto quello che c’è da sapere

La 102 Basket Erice farà inoltre parte della rete della Polisportiva HE, accanto a realtà già affermate come l’Handball Erice, protagonista di rilievo nel panorama della pallamano femminile italiana ed europea, e l’Accademia, società calcistica che milita in Eccellenza e vanta un settore giovanile ben sviluppato. L’esordio in Serie C è fissato per sabato 30 novembre alle ore 19.30 presso il PalaVirtus, nel quartiere Fontanelle Sud, dove la 102 Basket Erice sfiderà il Team 79 Piazza Armerina. Il merito di questa iniziativa va alla Virtus Trapani, che ha saputo mantenere viva la passione per il basket femminile. Grazie al lavoro instancabile dei suoi dirigenti, si è conservato un gruppo solido di giovani giocatrici, che rappresentano il cuore del progetto. Inoltre, la possibilità di partecipare a un campionato regionale ha riacceso l’entusiasmo di atlete più esperte, desiderose di tornare a vivere l’emozione delle competizioni ufficiali.