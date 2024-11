Il Trapani vince 5 a 0 contro il Catania in Coppa Italia serie C

Gara in scioltezza per i trapanesi che superano i giovani etnei allo Stadio Massimino e conquistano la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia di serie C. A segno Carraro, Celiento, Karic, Spini e Kanoute. C’è Maguette Fall al centro dell’attacco del Trapani, di scena al Massimino di Catania, per gli ottavi di finale di coppa Italia di serie C. Fall viene preferito a Lescano, che osserva un turno di riposo, finendo in tribuna. Finisce in panchina invece Ciotti, con Spini schiarato sulla fascia destra del 3-5-2, mentre Martina prende il posto di Benedetti. Per il Catania tantissimi giovani in campo, con gli ex Luperini e Montalto a fare da chioccio alla giovane squadra scelta da Toscano.