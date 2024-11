Nuovo CdA per il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ma stessa presidente: Rosalia d’Alì

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha un nuovo consiglio di amministrazione, come aveva anticipato ieri l’Associazione Strutture Turistiche di Marsala. Il nuovo cda è stato eletto dall’assemblea che si è tenuta ieri mattina nell’aula consiliare del Comune di Gibellina alla presenza dei soci pubblici e privati. Folta la presenza di sindaci e rappresentanti dei 17 Comuni che aderiscono al Distretto.

Il consiglio di amministrazione, secondo le norme statutarie della Fondazione, prevede la partecipazione dei rappresentanti di sei Comuni soci fondatori, due componenti in rappresentanza dei soci privati, un rappresentante di Sicindustria e un partner strategico.

Il cda è composto dai Comuni di Trapani (assessore Rosalia D’Alì), Mazara (assessore Germana Abbagnato),Marsala (assessore Salvatore Agate), San Vito Lo Capo (sindaco Francesco La Sala), Gibellina (sindaco Salvatore Sutera), Erice (assessore Rossella Cosentino). Due i rappresentanti dei soci privati: Elio Palmeri, Federalberghi e Emanuela Magaddino, Associazione albergatori Castellammare-Scopello. Il rappresentante di Sicindustria è il vicepresidente vicario Filippo Amodeo. Partner strategico è il Comune di Pantelleria con il sindaco Fabrizio D’Ancona. Il cda ha eletto all’unanimità il presidente, riconfermando Rosalia D’Alì che guiderà il Distretto Turistico per i prossimi tre anni. Il vicepresidente, per prassi viene scelto tra i soci privati ed è stata eletta all’unanimità Emanuela Magaddino.

Nel corso dell’assemblea si sono succeduti diversi interventi di sindaci e assessori che hanno confermato il buon lavoro svolto dal Distretto Turistico e approvato le strategie future che sono state avviate in questi mesi. I comuni più piccoli come Valderice e Paceco hanno avanzato la richiesta di partecipare più attivamente alle attività del Distretto, partecipazione che avverrà attraverso il Comitato Tecnico composto dai rappresentanti indicati dai soci fondatori del Distretto. Inoltre sono stati approvati il bilancio di esercizio 2023, i bilanci di previsione 2024 e 2025.

L’incontro si è svolto in un clima di grande serenità e partecipazione attiva da parte di tutti i presenti. La scelta di celebrare l’assemblea a Gibellina ha avuto un valore simbolico ma anche concreto, dopo che il Comune ha ottenuto il riconoscimento di Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026. “Una designazione di cui siamo orgogliosi – è stato sottolineato anche dal sindaco Salvatore Sutera – che riguarda tutti i Comuni del Belìce ma anche tutta la provincia e per la quale il Distretto turistico ha lavorato in maniera egregia”. “Ringrazio l’assemblea dei soci per la fiducia accordatami con questa riconferma – ha detto la presidente Rosalia D’Alì – Questo mi dà la certezza che c’è grande attenzione per il Distretto e interesse a portare avanti il lavoro intrapreso in questi anni e che la direzione è quella giusta. Ci conferma inoltre che il Distretto si presenta quanto più unito e coeso sia nella parte privata che in quella pubblica. I Comuni, infatti, hanno risposto tutti e il ritorno di Marsala è stato accolto a braccia aperte con un suo spazio nel cda. Anche la partecipazione del Comune di Pantelleria è un segnale importante di vicinanza delle isole che soffrono l’isolamento geografico”.

Tutti i componenti dell’assemblea si sono trovati d’accordo nel proseguire i progetti avviati: la trasformazione della Dmo in Dmc che consentirà di vendere le esperienze direttamente sul sito, il percorso di riconoscimento di città creativa della gastronomia da parte di Unesco, oltre alla partecipazione alle fiere di settore come la Bit di Milano, saranno i prossimi imminenti appuntamenti su cui il Distretto sta lavorando con il contributo dei consulenti Bruno Bertero e Cristiano Casa. “Si è condiviso di proseguire insieme su questi punti – ha concluso la presidente D’Alì – Ma sono tanti i progetti ancora in cantiere che verranno affrontati nel corso del prossimo triennio”.