Nuovi eventi in Provincia di Trapani: cultura, letteratura e arte￼

La provincia di Trapani si prepara ad accogliere una serie di eventi culturali, letterari e artistici nei prossimi giorni, che promettono di coinvolgere cittadini e appassionati in appuntamenti imperdibili. Ecco una panoramica degli eventi principali. Il giornalista e scrittore Carmelo Sardo sarà protagonista di un incontro alla Libreria Galli Ubik di Erice il 28 novembre alle 18. Presenterà il suo nuovo romanzo, “Le notti senza memoria”, nell’ambito della rassegna “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore”, promossa dall’Istituto Superiore ‘Florio’. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della narrativa contemporanea. Sempre il 28 novembre, alle 9:30, nella sala conferenze del Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani, sarà presentato il libro “Mafia e droga. Lo stato delle cose. Rapporto 2024”. Curato da Umberto Santino, Giovanni La Fiura, Giovanni Burgio e Nino Rocca, il volume rappresenta una fotografia attuale di un tema scottante. La presentazione segna la conclusione del progetto “Itinerari di comunità”, che ha coinvolto diverse realtà locali per promuovere riflessioni profonde sul territorio.

Il 29 novembre, alle 10, il Parco Archeologico di Lilibeo a Marsala accoglie un evento dedicato al contrasto della violenza sulle donne, promosso dal Rotaract Club di Marsala e dalle Leofficine Genna. Dal titolo “Il silenzio che uccide. Riflessioni ‘a colori’ per vincere la violenza sulle donne”, l’incontro offrirà uno spazio di sensibilizzazione su un tema più che mai attuale. La sera del 29 novembre, alle ore 21, il Cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara ospiterà Luisa Corna, che inaugurerà la seconda edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” con lo spettacolo musicale “Donne di Cuori”. Un omaggio alle grandi interpreti della musica italiana, organizzato dalla Quintosol production srl e patrocinato dal Comune di Campobello di Mazara. I biglietti sono disponibili presso il punto telefonia Soleluna, al botteghino del teatro o sul sito Ticket.it. Marsala diventa il palcoscenico di un evento unico il 30 novembre, alle 17.30.

Presso Juparanà, l’autore Vincenzo Profeta presenta il suo nuovo libro “Viola scritture dal nulla”, pubblicato da GOG edizioni. La presentazione si trasformerà in una performance esclusiva, riservata ai possessori del libro o di una prova d’acquisto. Un modo originale per immergersi nella creatività e celebrare il lancio dell’opera. Il primo dicembre, alle ore 18, Paceco ospita il ritorno di Vino&Libri, la rassegna eno-letteraria organizzata dall’Enoteca “La bottega del caffè” in collaborazione con l’AIS di Trapani. Quest’anno si parte con la scrittrice Francesca Maccani, che presenterà il suo libro accompagnata dai pregiati vini della Cantina Colosi. Un’occasione unica per assaporare non solo i sapori del territorio, ma anche il piacere della lettura.