Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di due nuovi asili nido in via Livorno e in via Luigi Vaccara che il Comune di Mazara del Vallo aveva annunciato qualche tempo fa grazie ai fondi Pnrr per circa due milioni e mezzo di euro. Il nuovo asilo nido comunale di via Livorno sorgerà nell’area libera adiacente alla scuola materna ed elementare. L’asilo potrà fornire servizi all’infanzia per 45 bambini e i tempi previsti per la realizzazione e la fine dei lavori è di circa un anno, con gli interventi che prenderanno il via nelle prossime settimane dopo la stipula contrattuale e la consegna dei lavori aggiudicati nell’ambito della procedura negoziata MEPA, dall’impresa Saro Costruzioni srl di Pietraperzia (En) che ha offerto un ribasso del 33,7587% sull’importo a base di circa 700mila euro cui aggiungere oneri di sicurezza per circa 15mila euro e costi di manodopera per circa 172mila euro non soggetti a ribasso. Un investimento che da progetto ammonta a circa 1 milione e 32mila euro, comprensivi di costi Iva, allacciamento e somme a disposizione per 378mila euro comprensivi del risparmio del ribasso d’asta.

In via Luigi Vaccara invece un nuovo asilo nido comunale sorgerà dopo la demolizione e ricostruzione di un immobile comunale in parte abbandonato e in pessime condizioni statiche sul lotto di terreno demaniale. Verranno demoliti due capannoni in parte utilizzati in comodato d’uso dall’associazione Casa del Pescatore che potrà contare sulla parte di immobile che si affaccia su via Vaccara e che verrà sistemata. Il nuovo nido fornirà servizi per 63 bambini e i lavori avranno la durata di un anno. Nell’ambito della procedura negoziata MEPA, l’impresa Alfano Srl di Cianciana (Ag) si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 33,3333% sull’importo a base di circa 1milione e 75mila euro cui aggiungere oneri di sicurezza per circa 23mila 700 euro e costi di manodopera per circa 250mila non soggetti a ribasso. L’investimento complessivo da progetto ammonta a circa 1milione e 560mila euro comprensivi di costi Iva, allacciamento e somme a disposizione dell’amministrazione comunale. Gli investimenti sono coperti dal finanziamento ottenuto dal Comune con i fondi del Pnrr del Piano per asili nido e scuole dell’Infanzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla base di un avviso del 2021. Progettisti di entrambi gli interventi sono i tecnici assunti dal Comune a tempo determinato nell’ambito delle misure di attuazione del Pnrr: l’architetto Andrea Ingargiola e l’ing. Maria Zizzo. Geologo il dott. Salvatore Romano. Responsabile unico del procedimento è il geometra Vito Pinta dell’Ufficio tecnico comunale.