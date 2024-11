Tutti i modi di sostenere una Onlus

Le Onlus (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) sono Enti del Terzo Settore che operano con finalità di solidarietà sociale in diversi ambiti (assistenza, ricerca, educazione, ambiente, diritti umani, ecc.). Lo scopo di queste realtà è supportare e migliorare la vita delle persone svantaggiate e le comunità che si trovano in situazione di emergenza e difficoltà. Svolgendo le proprie attività senza scopo di lucro, le Onlus necessitano di aiuto esterno per portare avanti concretamente i propri progetti. Questo sostegno, che può arrivare tramite donazioni volontarie da parte di persone fisiche e Aziende, rappresenta una risorsa vitale per finanziare progetti di grande impatto sociale e per rendere quindi il mondo un posto migliore. Ad esempio, donando a Medici Senza Frontiere, ci si rende protagonisti di un gesto importante che permette di salvare uomini, donne e bambini colpiti da epidemie, guerre e catastrofi naturali. Esistono diverse possibilità che le persone hanno a disposizione per poter donare a una Onlus. Per saperne di più continua a leggere, oppure visita il sito di MSF per avere notizie su lasciti e donazioni.

Sostenere una Onlus tramite donazioni in denaro

Il modo più immediato di inviare il proprio sostegno diretto a una Onlus è la donazione in denaro. Questa può essere singola (una tantum), oppure continuativa e ripetuta costantemente nel tempo, così da garantire una maggiore continuità nel sostegno alle attività dell’organizzazione. In entrambi i casi, è possibile scegliere liberamente l’importo che si desidera donare e la modalità di pagamento, che può avvenire anche online tramite metodi digitali. Altra possibilità è la donazione in memoria, da dedicare a una persona cara che non c’è più per onorare il suo ricordo: un tipo di donazione che permette di legare un grande gesto d’amore a un prezioso atto di solidarietà. Tra le donazioni in denaro ci sono anche le raccolte fondi per le Onlus, che possono essere realizzate online tramite Piattaforme di Crowdfunding o legate a eventi benefici, oppure l’acquisto di prodotti solidali, in cui parte del ricavato della vendita di ogni articolo viene destinato a cause di cruciale importanza. Infine, esiste il 5X1000, che consente di destinare una quota dell’imposta IRPEF alle Onlus durante la dichiarazione dei redditi.

Sostenere una Onlus tramite lasciti testamentari

Il lascito testamentario rientra nella categoria delle donazioni alle Onlus, ma con una precisa differenza: la donazione vera e propria si attiva solo ed esclusivamente al momento della morte della persona che lo dispone. Si tratta di una sorta di eredità positiva e solidale che ognuno può scegliere di lasciare, inserendo il lascito all’interno del proprio testamento, indicando la Onlus a cui deve arrivare e specificando cosa si desidera donare tra somme di denaro, beni mobili e immobili, polizze assicurative, azioni e titoli. Non essendo soggetto a imposte di successione, la donazione tramite lascito testamentario permette alla Onlus di ricevere il contributo intero.

Sostenere una Onlus tramite donazioni di beni materiali

Le donazioni in denaro o attraverso lasciti testamentari non sono le uniche possibilità per sostenere i progetti di una Onlus: chi lo desidera può infatti inviare il proprio contributo tramite donazioni di beni materiali. Queste possono comprendere articoli utili ai progetti dell’organizzazione (come abbigliamento, alimenti non deperibili, prodotti di prima necessità, strumenti di lavoro, ecc.), oppure beni di valore superiore, che la Onlus può utilizzare per autofinanziamento tramite vendite o aste di beneficenza.

Sostenere una Onlus tramite volontariato

Si può sostenere una Onlus anche donando il proprio tempo. In questo caso si parla di volontariato, che può venire svolto partecipando attivamente ai progetti, fornendo supporto diretto ai beneficiari dell’organizzazione oppure offrendo le proprie competenze specifiche pro bono al fine di migliorare la gestione dei progetti.