Petrosino “fa rumore” contro la violenza sulle donne, convegno alla Nosengo

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, rappresenta ogni anno un’occasione importante per ribadire l’impegno collettivo contro le disuguaglianze e gli stereotipi di genere e per combattere l’incultura della violenza.

In occasione della giornata, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Marsala e lo sportello Co.TU.LeVi di Petrosino, con il patrocinio del comune di Petrosino, hanno promosso l’incontro formativo dal titolo “Facciamo rumore: contro la violenza sulle donne”. L’incontro si svolgerà martedì 26 novembre, alle ore 10.00, nell’Auditorium dell’Istituto ‘Gesualdo Nosengo’ ed è rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e alle loro famiglie. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti coinvolti sul fenomeno sempre più dilagante del femminicidio e per confrontarsi sul tema del rispetto della figura femminile e del contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza di genere.

“Il nostro no alla violenza contro le donne deve essere chiaro e netto. L’amore non ha niente a che fare con la proprietà e con il possesso. Mai può essere violenza e sopraffazione, mai può prescindere dal rispetto della donna – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – Ringrazio AIGA Marsala e Co.TU.LeVi di Petrosino per aver promosso questa iniziativa. C’è un lavoro culturale enorme da fare e dobbiamo partire proprio dalle scuole e dalle famiglie, per sensibilizzare ed educare a nuove relazioni capaci di accogliere l’amore e non di violentarlo. Come amministrazione comunale – conclude il Sindaco – massima e la disponibilità a sostenere e promuovere ogni iniziativa che vada in questo senso, non solo in occasione del 25 novembre, ma tutti i giorni dell’anno”.