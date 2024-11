Batosta per la Enodoro Marsala Volley a Fasano

Perde 3-0 l’Enodoro Marsala Volley che nella trasferta pugliese di Fasano sbatte contro il muro della capolista del girone D del Campionato di B1 femminile grazie ai parziali 25/21, 25/15, 28/26. Un match che alla luce di quanto visto avrebbe potuto consegnare alle lilibetane di Coach Luca D’Amico qualche soddisfazione in più che non si è concretizzata per dettagli e situazioni di gioco soprattutto nel terzo set, parziale combattuto in cui capitan Varaldo e compagne hanno avuto la palla per chiuderlo a proprio favore e che avrebbe di certo riaperto la partita.

Coach D’Amico schiera in campo Courroux e Varaldo in diagonale, Pozzoni e Meniconi di banda, Caserta e Cecchini al centro alternate al libero Oggioni. E’ il classico schieramento delle lilibetane che provano a chiedere strada alle padrone di casa, ma senza successo. Nel primo set dopo un sostanziale equilibrio, Fasano si porta avanti di cinque lunghezze, gap che porterà quasi intero fino alla fine del parziale. Nel secondo, Marsala non scende in campo, è più dieci per le pugliesi dall’inizio sino alla fine del set. Ci vorrà il terzo set per far uscire fuori il carattere alle lilibetane che giocano punto a punto portandosi anche in vantaggio 16-15. Poi il solito break di più cinque del Fasano ben recuperato dalle marsalesi che raggiungono e sorpassano le avversarie giungendo alla palla della vittoria. Ma non è giornata, Fasano recupera, sorpassa e chiude 28-26 a proprio favore.

In virtù dell’amaro risultato il Marsala Volley scivola in classifica al sesto posto sorpassata di slancio da Bisceglie, Crotone e Pomezia ed allontanandosi dall’obiettivo stagionale di permanere tra le migliori del torneo. Adesso bisogna ripartire più concentrate di prima per riprendere la strada desiderata, ci vorranno tanto lavoro e dedizione in settimana, anche perché al ritorno al Palazzetto ci si troverà di fronte VolleyRò Casal de Pazzi come testimonianza dell’affascinante storia che sta proponendo questo Campionato di B1.

Tabellino di gara:

Pantaleo Podio Fasano – Enodoro Marsala Volley 3-0 (25/21 – 25/15 – 28/26)

Pantaleo Podio Fasano: Mearini 10, Albano 4, Negro 2, Camponogara 12, Botarelli 20, Martilotti 7, De Dominicis (L), Maiorano 1, Soleti 3, Vittorio (L2). Coach: Paolo Totero; Secondo: Pietro Tanzanella.

Enodoro Marsala Volley: Courroux 1, Pozzoni 24, Cecchini 0, Varaldo 8, Meniconi 5, Caserta 4, Oggioni (L), Zingoni 3, Bondavalli, Carpio, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Luca D’Amico; Secondo: Lucio Tomasella.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 6/8, Fasano 5/8 – Muri punto: Marsala 3, Fasano 6 – Ricezione: Marsala 46%, Fasano 50% – Attacco: Marsala 27%, Fasano 44%.

Arbitri: Sig. Andrea Michele Aleo coadiuvato dal Sig. Marco De Orchi.