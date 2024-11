Calatafimi: avviati i lavori della SP 61 Accesso Ossario Pianto Romano

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, tramite il Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile” – Servizio “Programmazione OO.PP.”, ha ufficialmente consegnato i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della Strada Provinciale n. 61, Accesso Ossario Pianto Romano, intervento reso possibile grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l., con sede ad Agrigento, Impresa esecutrice Italscavi srl, con sede a Trapani; importo a base d’asta di 1.193.324,45 euro, importo netto contrattuale di 852.176,79 euro (inclusi € 32.565,76 per i costi della sicurezza), ribasso d’asta di 31,317% con consegna dei lavori di 270 giorni, fine prevista dei lavori: 22 agosto 2025.

Il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, presente alla consegna dei lavori, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dell’opera, sottolineando l’importanza dell’intervento per la sicurezza degli utenti e per la valorizzazione del sito storico di Pianto Romano. Gruppuso ha anche ringraziato il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il responsabile del settore Lavori Pubblici, Arch. Falzone, per l’efficienza nello svolgimento delle procedure burocratiche. È in programma, inoltre, l’avvio di altri interventi fondamentali per il sistema viario provinciale sulla S.P. 33 (SS113/via Segesta/Cultromeggio/SS119) e sulla S.P. 14 (tratto Piano Perollo/San Giovanni). Questi lavori contribuiranno a migliorare la sicurezza stradale e a garantire una fruizione ottimale del territorio.