Tragedia nel novarese: muore in un incidente un 14enne originario di Campobello

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di 14 anni, il 22 novembre a Oleggio, in provincia di Novara. I genitori di Lorenzo Licata, originari di Campobello di Mazara, piangono la prematura morte del figlio, coinvolto in un terribile schianto sulla strada provinciale, nei pressi del cimitero, assieme al fratellino di 4 anni rimasto gravemente ferito.

Il giovane si trovava a bordo di un’auto, una Ford, guidata dalla nonna, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto con un altro veicolo. Il piccolo di 4 anni è stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara, dove le sue condizioni sono state giudicate critiche. La nonna, invece, è stata soccorsa e portata all’ospedale di Borgomanero in codice giallo. Ma per Lorenzo, non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato troppo virulento. La comunità di Campobello di Mazara è scossa da questa tragedia, che ha colpito duramente la famiglia Licata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con i vigili del fuoco, che si sono messi subito al lavoro per estrarre dalle lamiere i tre passeggeri. Purtroppo per Lorenzo non c’era più niente da fare. Ferita in codice giallo invece la nonna, ricoverata all’ospedale di Borgomanero, e in codice rosso il fratellino di 5 anni che viaggiava sui sedili posteriori. Il bambino si trova ricoverato in pediatria all’ospedale Maggiore e non sarebbe in pericolo di vita. Praticamente illese invece le due donne a bordo dell’altra auto, che sono state trasportate comunque in ospedale per dei controlli di sicurezza.