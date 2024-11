San Vito migliora la rete idrica (non senza problemi). Arriva finanziamento per il Pozzo Sugameli

La rete idrica siciliana continua a essere al centro di sfide importanti, con infrastrutture datate e vulnerabili che richiedono interventi costanti per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio. Anche a San Vito Lo Capo, la situazione non è esente da problematiche, ma sono in corso lavori di manutenzione straordinaria per migliorare la gestione delle risorse idriche, soprattutto in vista della stagione estiva, quando la domanda raggiunge i suoi massimi livelli.

Interruzioni di servizio e lavori sulla condotta principale

Da martedì 26 a venerdì 29 novembre, saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta principale che collega Castelluzzo a San Vito centro. Questi lavori, finalizzati al potenziamento della rete di distribuzione idrica, potrebbero causare interruzioni o riduzioni nell’erogazione ordinaria dell’acqua. Nonostante i possibili disagi per i residenti, tali interventi mirano a garantire una maggiore efficienza a lungo termine.

Manutenzione Straordinaria delle Stazioni di Sollevamento

Parallelamente, sono in corso operazioni di manutenzione e pulizia nelle stazioni di sollevamento di Via Abruzzi e Via Generale Arimondi. Come dichiarato dall’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione, Giuseppe Catalano: “La manutenzione delle stazioni di sollevamento è essenziale per la sicurezza degli impianti.”

Le attività comprendono:

Svuotamento e pulizia delle vasche ,

, Sostituzione delle pompe di sollevamento ,

, Risanamento generale degli impianti.

Questi interventi saranno completati entro pochi giorni, ma fanno parte di un piano più ampio che prevede ulteriori lavori di manutenzione e pulizia delle condutture cittadine, per migliorare il sistema fognario e ridurre i rischi di guasti.

Nuovo Pozzo Sugameli: un’Infrastruttura strategica

Grazie a un finanziamento di 150.000 euro ottenuto dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, è in fase di completamento il progetto di revamping del pozzo Sugameli a Castelluzzo. Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle continue difficoltà di approvvigionamento idrico, particolarmente critiche nei mesi estivi. A lavori ultimati, il pozzo Sugameli verrà integrato nella rete idrica, fornendo una portata di 7 litri al secondo. I lavori prevedono:

Realizzazione di una cisterna di raccolta da 20 metri cubi; Installazione di un sistema di denitrificazione per migliorare la qualità dell’acqua; Nuove pompe per il tiraggio e il pompaggio verso le condotte principali; Ammodernamento del quadro elettrico e delle linee tecniche esistenti; Realizzazione di un locale tecnico adeguato per il sistema di pompaggio; Sostituzione di 4 punti di accesso antincendio; Fornitura e assistenza biennale per i sali del denitrificatore.

Obiettivi Futuri e Impatto

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco La Sala, si impegna a rendere più affidabile la rete idrica di San Vito e delle frazioni circostanti, con un’attenzione particolare alla prevenzione di emergenze idriche estive. Gli investimenti attuali, combinati con un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, contribuiranno a ridurre le problematiche che da tempo affliggono i residenti. I disagi temporanei causati dagli interventi di manutenzione sono il prezzo da pagare per garantire una rete idrica più moderna e sicura. Progetti come quello del pozzo Sugameli rappresentano passi significativi verso un approvvigionamento idrico più stabile e sostenibile, migliorando la qualità della vita per cittadini e turisti.