Il Museo del Vino Marsala al centro di un nuovo patto per la valorizzazione

A un anno dall’inaugurazione del MarsalaWineMuseum “John Woodhouse”, il Comune guidato dal sindaco Massimo Grillo stringe un accordo con l’Associazione Strada del Vino, guidata dall’ex primo cittadino e notaio Salvatore Lombardo. Questa collaborazione segna il passo verso la promozione della cultura enologica e vitivinicola locale, trasformando il museo in un punto di riferimento per eventi e iniziative legate al territorio. Il museo, situato nello storico Palazzo Fici, era stato concepito come uno spazio dedicato alla celebrazione del legame profondo tra Marsala e il vino, con il personale dell’Ufficio Turistico comunale a garantire le aperture. Con il nuovo disciplinare predisposto dalla dirigente Giovanna Basiricò e approvato dalla Giunta, l’Associazione Strada del Vino avrà un ruolo adesso nella gestione delle attività di promozione e valorizzazione.

Il Museo come centro di eventi e degustazioni

Il nuovo accordo prevede l’utilizzo del museo per eventi promozionali e degustazioni guidate, da svolgersi sia all’interno del gift-shop del museo che nell’atrio di Palazzo Fici. L’obiettivo è quello di rafforzare la comunicazione e la divulgazione delle eccellenze vitivinicole e agroalimentari marsalesi, promuovendo tipicità e tradizioni locali. “Vogliamo prepararci al meglio per il 2025, anno in cui Marsala, con la sua cultura del vino, sarà protagonista in Sicilia, nominata Regione europea della gastronomia. Inoltre, il prossimo anno ospiteremo il Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che coinciderà con il Maggio Garibaldino. Sarà un’occasione straordinaria per il turismo e l’economia locali, mostrando a migliaia di visitatori il volto nuovo di una città che ha ritrovato il suo legame con il mare“, ha affermato Grillo.