All’Impero di Marsala Nomea e Luna Nova riportano in scena De Filippo

Spettacolo teatrale sabato 7 dicembre ore 21 al Teatro Impero di Marsala. Sarebbe il secondo appuntamento della Rassegna NOMEA con la direzione artistica di Giuseppe Li Causi. In scena la pluripremiata Compagnia Campana Luna Nova con lo spettacolo cult napoletano: “Natale in casa Cupiello”.

Il socio onorario di Nomea Fabio D’Anna scrive sullo spettacolo: “I classici parlano un linguaggio senza tempo, e in teatro chi è più “ classico” del Maestro Eduardo De Filippo? I suoi, ad una lettura semplicistica e banale, sembrano testi datati, ormai superati, triti e ritriti, come ad esempio uno dei suoi capolavori , la commedia “ Natale in casa Cupiello” Si dice sia la commedia – e il termine è riduttivo – più bella mai scritta, ed è rappresentata in ogni parte del Mondo. La commedia non solo è la storia di Luca, un semplice costruttore di presepi, ma quella degli uomini convinti di vivere una realtà di cartapesta, come il presepio, di solidi affetti familiari, di vivere un una famiglia in cui il sentimento è il collante che tiene avvinti i suoi componenti in una dimensione armonica. Luca, come capita a tutti nel viaggio della vita, si scontrerà con la realtà e con tutti i suoi fantasmi. Ecco perché Natale in casa Cupiello è una commedia straordinaria e può essere la storia di molti di noi, che viviamo come in una bolla immaginaria per proteggerci da ciò che non vogliamo vedere. Un testo che unisce il gusto, nostalgico per quanto si voglia, della tradizione, al disincanto che sprigiona dal mestiere più difficile per un essere umano: vivere e specchiarsi nello specchio della realtà sempre chinare il capo o girarsi dall’altra parte. Forse, il presepe lo dobbiamo costruire prima dentro di noi e leggervi dentro. Che ne pensate?”.