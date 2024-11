A Marsala il 27 novembre il convegno “Sport e Legalità”. VIDEO

Il convegno “Sport e Legalità” organizzato presso la Sala dei Congressi del Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, con inizio alle 9.30, si terrà il prossimo 27 novembre, organizzato dal Comune lilybetano e dall’Assemblea regionale siciliana. “Si tratta di un evento con tanti studenti delle scuole superiori di Marsala in cui si affronteranno i valori che lo sport diffonde. Perchè legalità? Perchè il convegno è stato abbracciato dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza per avvicinare i ragazzi in un’età delicata per veicolare l’attaccamento alle Istituzioni e alle Autorità, civili e militari, per dare sponda alla boxe che non è affatto uno sport violento”, ci ha detto il consigliere comunale Lele Pugliese.

Il convegno sarà introdotto dai saluti del sindaco di Marsala Massimo Grillo e dall’onorevole Nicolò Catania e vedrà una serie di interventi.

GUARDA IL VIDEO: