A Marsala controlli al Codice delle Strada e in pieno centro, identificate 123 persone

In base alle disposizioni previste dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dalla Prefetta Daniela Lupo, nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Trapani ed attuato in piena sinergia con le altre Forze di Polizia e con la Polizia Municipale, nel corso della serata e della notte del 21 novembre scorso, sono state attuate mirate operazioni straordinarie di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione dei reati, coordinate da personale del Commissariato di P.S. di Marsala, con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza di Marsala, del S.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.

Nell’occasione, sono stati effettuati molteplici posti di controllo in prossimità delle zone del centro città, tra cui Porta Mazara/Piazza Matteotti (notoriamente, una delle aree urbane più sensibili del comune lilibetano, frequentata soprattutto da cittadini extracomunitari), Porta Nuova e Piazza della Repubblica, nonché lungo le arterie stradali che innervano la cittadina marsalese. Numerose sono state, infatti, le contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalle pattuglie impiegate nel detto servizio, corredate da plurimi ritiri di patenti e carte di circolazione ed, altresì, sequestri e fermi amministrativi di autoveicoli per guida senza patente.

L’attività di controllo si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei servizi ordinari e straordinari di controllo sull’intero territorio marsalese con particolare riguardo alle zone urbane del centro storico, particolarmente segnate dalla recrudescenza dei fenomeni connessi alla criminalità diffusa. Si rileva come, nell’ambito degli stessi servizi, sono state identificate 123 persone, controllate 59 autovetture, nonché effettuate due perquisizioni personali; inoltre, un soggetto extracomunitario è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale in quanto inizialmente si era opposto ad un controllo di Polizia.