Pallamano, la Handball Erice travolge Sassari e vola in testa alla classifica di serie A

Il più classico dei testacoda non poteva che avere un obiettivo per le Arpie: vincere, per issarsi al comando solitario e staccare Salerno, capace di agganciare la testa della classifica con il successo ottenuto a Bressanone nello scorso fine settimana. Questo era il senso della gara di recupero dell’ottava giornata, che ha eliminato ogni incertezza nella lettura della graduatoria. Adesso, tutte e dodici le squadre hanno disputato otto gare.

La AC Life Style Handball Erice tornerà in campo sabato 14 dicembre, con la gara esterna contro Brixen.

IL TABELLINO

AC Life Style Handball Erice-Lions Sassari 41-19 (20-9)

AC Life Style Handball Erice: Priolo 4, Bernabei 5, Coppola 2, Tarbuch 6, Losio 6, Cozzi 4, Plazzotta, Struijs 3, Benincasa 2, Iacovello, Di Prisco 4, Pessoa 5, Rios, Ramazzotti. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

Lions Sassari: Onesti 3, Doneddu, Fanuz, Lopez Lavialle, Mazzitelli 2, Bonnet 1, Biondi 5, Balata 1, Sechi, Rivetti, Porcu, Sallami 7. All. Florentina Pastor,

Arbitri: Arbitri: Michelangelo Manuele – Pietro Carlo Pollaci

Commissario: Vincenzo Chiarello

CRONACA

Il racconto del monologo delle Arpie è poco interessante, almeno dal punto di vista agonistico, sin dal 6-0 iniziale. Piuttosto, è da rimarcare come l’esperienza europea, terminata con il prestigioso pareggio contro le polacche di Gniezno, sia un significativo carburate emotivo. La concentrazione delle Arpie e la loro voglia di applicarsi nei dettagli è palese; la speranza è che questa onda lunga le accompagni per tutto il corso della stagione. Sassari, a lungo, fatica a trovare la via della porta avversaria: solo l’accrescimento del divario nel punteggio, e l’inevitabile calo di attenzione delle padrone di casa, consente alle ospiti di iniziare a realizzare con una parvenza di continuità. Terminato il primo tempo sul “+11”, le Arpie si ripetono nella seconda parte di gara, utilizzando tutte le ragazze a referto. Morale: da un pomeriggio così semplice, rimane da conservare il patrimonio dei due punti e della consapevolezza di una panchina molto lunga e competitiva, nonostante le assenze di Ateba e Dalle Crode, impegnate con le loro nazionali di appartenenza (rispettivamente, Camerun e Argentina).

DICHIARAZIONE

Maxime Struijs (terzino sinistro AC Life Style Handball Erice): “Sono molto contenta di essere arrivata in Italia e di far parte di questa squadra e di questa società. Per me, era la prima gara giocata nel campionato italiano, e mi sono subito accorta di come si giochi una pallamano diversa, meno fisica. La partita di oggi non ha riservato sorprese e sono felice del successo. Spero di dare un contributo importante per il raggiungimento di tutti gli obiettivi che la società si è prefissata”.

CLASSIFICA

AC Life Style Erice punti 16

Salerno 14

Adattiva HC Pontinia, Cassano Magnago 12

Brixen Sudtirol, Securfox Ariosto Ferrara 10

Casalgrande Padana 8

Leno 6

Sirio Toyota Teramo 4

Cellini Padova, Mezzocorona 2

Lions Sassari 0