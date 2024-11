Pallamano, finisce pari il derby tra Marsala e Petrosino

Alla fine vince l’equilibrio e si conclude con un pareggio – 34 a 34 – il big match della sesta giornata della serie B Drago di Pallamano maschile che ha visto, al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala, affrontarsi l’Autosicura Pallamano Marsala di Coach Milenko Klijaic e la Puleo Il Giovinetto Petrosino di Coach Carmelo Benigno. Un match intenso tra due formazioni che si conoscono molto bene e che hanno giocato la sfida su un piano tecnico di alto livello pur schierando tante giovani promesse che dimostrano in campo una invidiabile qualità di gioco figlia di tanto lavoro, e tanta passione per questo sport.

E’ stato un match veloce con continui capovolgimenti di fronte che si è contenuto nel punteggio grazie alle strepitose prove dei due portieri che hanno reso la vita difficile agli avanti avversari per tutta la durata della sfida con spettacolari parate che hanno entusiasmato le centinaia di tifosi di entrambe i colori giunti in massa a sostenere i propri beniamini: uno spettacolo nello spettacolo che solo un derby può regalare. Se a tutto ciò aggiungiamo la sfida in famiglia tra i fratelli Lo Cicero, Claudio in forza alla Pallamano Marsala e Federico in forza al Giovinetto Petrosino, ecco che i contenuti di questa sesta giornata si colorano ulteriormente rendendola ancor più affascinante.

Il match è stato davvero molto equilibrato, con continui capovolgimenti di fronte che hanno portato risicati vantaggi ora ad una, ora all’altra contendente. Un equilibrio figlio anche dei tantissimi “due minuti” comminati dalla coppia arbitrale che ha faticato non poco a contenere l’irruenza da derby degli sfidanti. Coach Klijaic ha schierato una formazione orfana per infortunio di Sergios D’Alberti e di Giacomo La Commare e che ha dovuto fare a meno, per tutto il secondo tempo, di Francesco Cibotaru autore di tre (due minuti) che gli sono valsi il rosso. La vittoria è sembrata in bilico tra le due formazioni, ma, ad avere l’occasione di conquistare l’intera posta in palio, sono stati i marsalesi che nei due minuti finali si sono trovati avanti di tre reti. La rabbiosa reazione degli avversari e due palle perse ad un minuto dal suono della sirena hanno portato al punteggio finale, ma non senza un’ultima emozione quando a partita finita un fallo dei padroni di casa ha consegnato una palla dai nove metri agli avversari che hanno tirato verso la porta senza successo.

Un pareggio che infine accontenta tutti: il Giovinetto perché rimane capolista della serie B con 11 punti, e la Pallamano Marsala che mantiene la posizione riuscendo a non far scappare la capolista, anzi, rimanendo agganciata a due sole lunghezze.

TABELLINO

Autosicura Pallamano Marsala – Puleo Il Giovinetto Petrosino 34-34 (16-15)

Autosicura Pallamano Marsala: Panicola 1, Campisi 5, Di Mauro 2, Lo Cicero 12, Inguì 1, Rallo 2, Merghali 10, Mattarella 2, Cibotaru 1. Coach: Milenko Klijaic.

Puleo Il Giovinetto Petrosino: Pantaleo 4, Lo Cicero 2, Marino 9, Summa 2, De Vita 1, Giacalone 9, Mannone 2, Tahar 5. Coach: Carmelo Benigno.

Espulsi: Cibotaru (M), Marino (P).