Marsala, commozione per la morte del giovane Salvatore Ancona

Grande commozione nella comunità marsalese per la notizia del decesso del giovane Salvatore Ancora. Il ragazzo, 20 anni, aveva completato gli studi superiori al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” nell’estate 2023, superando poi i test per entrare nella facoltà di ingegneria. Il suo percorso è stato però interrotto da problemi di salute che, purtroppo, si sono andati aggravando nel tempo, fino al triste epilogo di queste ore. Tra i vari interessi, anche quello per la musica e il canto, coltivato nel tempo frequentando la scuola “A Vocal Academy”, in cui si era distinto per il proprio talento, come dimostrano le numerose clip presenti sulla sua pagina social, dove si trova anche un commosso messaggio d’addio dell’artista Silvia Mezzanotte.