E’ morto a Pantelleria l’artista Filippo Panseca

E’ morto all’età di 84 anni l’artista Filippo Panseca. Da anni viveva a Pantelleria e proprio nell’ospedale isolano “Nagar” è deceduto in seguito a un infarto. Nato a Palermo, l’artista si era fatto apprezzare come pittore, scultore e progettista, oltre che come docente all’Accademia milanese di Brera. Militante socialista, vicino a Bettino Craxi e a Margherita Boniver, fu lui a concepire il simbolo del Garofano adottato dal Partito Socialista Italiano a partire dal congresso di Torino del 1978, recuperando l’antica iconografia del socialismo italiano.

“Filippo Panseca – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione pantesca – ha scelto Pantelleria come sua casa, un luogo dove ha voluto invecchiare e dove ha continuato a realizzare opere che univano arte, tecnologia e riflessione sociale. La sua visione artistica e il suo impegno culturale hanno segnato una generazione e hanno trasformato l’isola in un luogo di ispirazione per molti artisti e visitatori provenienti da tutto il mondo. La sua arte, capace di fondere l’innovazione tecnologica con la tradizione, ha portato Pantelleria a essere conosciuta anche per il suo contributo alla cultura contemporanea”.

Il sindaco D’Ancona: “Filippo Panseca non era solo un artista, ma un panteasco di adozione. La sua arte e il suo spirito indomito hanno arricchito il nostro territorio e ci hanno insegnato quanto sia importante il legame tra arte, natura e innovazione. Filippo ha fatto di Pantelleria un punto di riferimento per la cultura, un angolo del mondo dove la bellezza non si fermava mai. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma la sua eredità continua a vivere attraverso le sue opere, che resteranno per sempre nella memoria collettiva di tutti noi. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità di Pantelleria, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”.