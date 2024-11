 Al Sollima di Marsala il duo piano e soprano con Iaquinta-Serra

Dal prestigioso Teatro San Carlo di Napoli al Teatro Sollima di Marsala: un ponte musicale d’eccellenza unirà domenica 24 novembre le due città grazie a un concerto straordinario della XXIV Stagione dell’Accademia Beethoven. Il soprano Ilaria Iaquinta, già apprezzata sui palcoscenici internazionali, e il pianista Giacomo Serra, Maestro di Sala del massimo teatro partenopeo, tesseranno un prezioso arazzo sonoro che intreccia la raffinatezza del repertorio francese con la passionale tradizione napoletana. Il programma, fortemente voluto dal Consiglio Direttivo dell’Accademia Beethoven presieduta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero,

La passione e il virtuosismo della grande tradizione musicale si coniugano in una serata di rara intensità emotiva e virtuosismo musicale, domenica alle ore 18:00 al Teatro Sollima di Marsala, dove il soprano Ilaria Iaquinta e il pianista Giacomo Serra si esibiranno con in un raffinato ed emozionante repertorio nell’ambito della XXIV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Il programma della serata si aprirà con l’intensa “O Primavera!” di Tirindelli, per poi esplorare le profondità espressive dell’opera verdiana con “L’Esule”. Il duo affronterà poi le raffinate romanze di Francesco Paolo Tosti su testi di Gabriele D’Annunzio, dove la sensibilità poetica si fonde con la ricercatezza musicale. Un momento di particolare suggestione sarà rappresentato dall’esecuzione delle celebri Gymnopédie n. 1 e Gnossienne n.1 di Erik Satie, pagine dove il pianismo di Serra potrà esprimere tutta la sua raffinatezza interpretativa.

La versatilità vocale della Iaquinta brillerà nelle arie di Offenbach, tra cui la brillante “Ah, que j’aime les militaires” da “La grande Duchesse de Gèrolstein” e “Or, depuis la rose nouvelle” da “Barbebleue”, dove il virtuosismo vocale si sposa con la leggerezza del teatro musicale francese. Il programma raggiungerà il suo apice emotivo con una serie di celebri canzoni napoletane, tra cui “Te voglio bene assaje” di Donizetti, “La sposa de lo marenaro” di Mercadante, e l’immortale “Era de maggio” di Costa/Di Giacomo, fino alla celeberrima “Marechiare” di Tosti su versi di Salvatore Di Giacomo.

L’evento rappresenta un nuovo importante tassello nel mosaico culturale costruito dall’Accademia Beethoven, che da ventiquattro anni arricchisce il panorama musicale marsalese con proposte di altissimo livello. Il concerto di domenica si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, grazie alla presenza di due artisti di calibro internazionale che hanno calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, dal Teatro San Carlo di Napoli alla Kölner Philharmonie di Colonia.

L’Accademia Beethoven continua così la sua missione di diffusione della grande musica, offrendo al pubblico marsalese occasioni uniche di arricchimento culturale. Il concerto di domenica rappresenterà un’opportunità imperdibile per immergersi nelle atmosfere del grande repertorio vocale italiano e francese, interpretato da artisti che hanno fatto della ricerca della perfezione stilistica e della profondità interpretativa la loro cifra distintiva. Prenotate subito il vostro posto per questo straordinario evento chiamando la segreteria dell’Accademia Beethoven. Un’occasione unica per vivere l’emozione della grande musica.