Marsala, viabilità alternativa nei pressi di Porta Garibaldi. Via dei Mille (in parte) a doppio senso

Da ieri mattina è entrata in vigore la circolazione stradale alternativa in prossimità di Piazza Mameli, nella zona interessata a lavori di riqualificazione. In particolare, la recente ordinanza adottata dall’amministrazione Grillo prevede che dalla via Buscemi si potrà ora svoltare anche a destra e percorrere via Dei Mille. Questa, pertanto, sarà a doppio senso di marcia limitatamente al tratto che dall’incrocio con via Buscemi giunge fino a Piazza Mameli. Sullo stesso tratto, ovviamente, vige il divieto permanente di fermata. Il percorso alternativo, consentirà ora di raggiungere le attività commerciali di via Sibilla, poco transitata a seguito della precedente circolazione veicolare. Inoltre, per agevolare brevi soste a quanti devono recarsi presso negozi e pubblici uffici presenti in zona, nelle vie Dei Mille, Scipione L’Africano e Sibilla sono stati complessivamente istituiti 6 stalli (due per ciascuna strada) regolamentati con disco orario, per una sosta massima di 15 minuti.