Il Marsala Futsal va a Barcellona e punta al primato

Archiviata la gara di Coppa Divisione portando a casa una vittoria da Palermo, il Marsala Futsal 2012 torna subito in campo per la 7ª giornata di Campionato Girone H di serie B. Lo fa sul campo del Barcellona Futsal, al Palalberti, oggi alle ore 16. Un sabato di sport che vede la ‘banda Torrejon’ a punteggio pieno e in stato di grazia e i barcellonesi a soli 3 punti.

Gabriele Foderà, capitano della formazione Under 23 in Coppa, afferma: “Il Barcellona giocando in casa ci aspetterà molto carico, ma noi andremo a fare la partita senza sottovalutare nessuno”, ne è convinto anche Alessandro Patti: “Puntiamo al primo posto e andremo a prendercelo”.

Gli azzurri guardano però con attenzione al match tra l’Adrano – a -3 punti dal Marsala – e il Sicurlube di Regalbuto, in testa a 18 punti ma con una partita in più rispetto ai lilybetani. “Sarà una partita difficile tra le due compagini ma sinceramente speriamo in un risultato netto a favore dell’Adrano, così noi possiamo prenderci questo tanto atteso primo posto in classifica”.

Mister Torrejon schiera per l’occasione: in porta Giovanni Buffa, Marco Villa e Simone Vallarelli (quest’ultimo accusa ancora qualche risentimento), capitan Giuseppe Costigliola, Alessandro Patti, Israel Caro Barroso, Matteo Di Bartoli, Walter Abate, Niko Sanalitro, Andrea Romano, Gabriele Foderà, Kevin Pellegrino e Pietro Bonafede.

Gli arbitri del match sono: Manuel Rughetti Arbitro 1 (sezione di Aprilia), Denise Colella Arbitro 2 (sezione di Frosinone), Angelo Iacona crono (sezione di Ragusa).