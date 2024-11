Fighter Taekwondo Mazara: i fratelli Quinci brillano al Campionato italiano forme e freestyle 

Lo scorso fine settimana si sono svolti i campionati italiani forme e freestyle nella cornice del pala200 (palazzetto polifunzionale) di Settimo Torinese. I Fighter Taekwondo di Mazara del vallo hanno partecipato nel settore forme e freestyle con gli atleti Ilary e Christian Quinci rispettivamente nelle categorie cadetti e kids. Nella giornata di sabato 16 novembre ha avuto inizio la competizione delle forme dove Christian conquista una meritatissima medaglia di bronzo dimostrando un grande valore tecnico.

Nella giornata di domenica 17 novembre gli atleti si sono esibiti per la competizione freestyle, ottima la prestazione di Ilary che si ferma ad un passo dal podio e mantenendo il primato di migliore atleta siciliana nel settore freestyle nella categoria cadetti femminile. Un’altra grande conferma per Christian Quinci che anche nel settore freestyle porta a casa una medaglia di bronzo. Con grande soddisfazione possiamo dire che la nostra squadra è competitiva in tutti i settori (combattimento/forme e freestyle) e in qualità di presidente della società sportiva voglio ringraziare il coach Antonino Quinci per aver preparato, guidato e accompagnato in gara i due giovani atleti raggiungendo un bel risultato come squadra facendoci classificare al 5° posto nella classifica nazionale.