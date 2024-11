Eduscopio, i migliori risultati universitari del trapanese sono dei diplomati del Liceo “Ruggieri” di Marsala

Sono stati pubblicati i risultati del progetto Eduscopio 2024, la rilevazione annuale della Fondazione Agnelli, che monitora i risultati universitari (crediti conseguiti e media dei voti) e lavorativi (tasso di occupazione e coerenza tra studio e lavoro) dei diplomati.

I dati di 1.347.00 diplomati in 8.150 indirizzi, riferiti a tre anni scolastici, sono stati studiati e riportati sul portale Eduscopio, che si propone quale utile strumento per le famiglie per scegliere la scuola superiore dei propri figli.

Quest’anno l’istituto superiore della provincia di Trapani che fa registrare i migliori risultati universitari è il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, che riporta un indice FGA di 72.89, corrispondente ad una media voti di 26.36 e ad un coefficiente di 76.12 dei crediti formativi ottenuti dagli ex studenti al primo anno di Università.

“Siamo orgogliosi di essere al top della “classifica” 2024 delle Scuole superiori della provincia – commenta il dirigente scolastico Fiorella Florio – anche se personalmente, da matematica, non condivido molto il concetto di “classifica”. Questo perchè Eduscopio, a differenza di INVALSI, trascura l’ESCS, l’Economic, Social and Cultural Status, indicatore che definisce lo status sociale, economico e culturale delle famiglie degli studenti. Ciononostante, non si può negare l’efficacia dell’indagine, ed esserne orgogliosi, quando riferita a background familiari simili, quando non addirittura omogenei, che negli specifici contesti territoriali sono certamente noti a tutti, e soprattutto ai genitori che devono scegliere. Desidero soffermarmi altresì su altri aspetti di Eduscopio, spesso trascurati perché meno “d’effetto”. Mi riferisco in particolare alla voce “Diplomati in regola”, che, si legge sul portale: “È un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi”. Esprimo profonda soddisfazione per il fatto che il Liceo Ruggieri abbia un valore di 80.3 di tale indicatore, a maggior ragione perchè correlato con gli ottimi risultati universitari: è il migliore di Marsala e tra i migliori della provincia. Per i genitori che devono iscrivere alle Scuole superiori i propri ragazzi, in Eduscopio, inoltre, sono altrettanto significativi, per ciascuna Scuola, i dati inerenti le aree di studi universitari scelte dai diplomati, e dunque quelle in cui al momento delle decisioni si sentono più preparati. Per tutto questo Eduscopio, è ben più di uno strumento per fare banali “classifiche” tra Scuole, potendo essere di autentico ausilio nelle scelte di genitori legittimamente accurati ed attenti al futuro dei propri figli. Il lusinghiero risultato che abbiamo ottenuto noi del Liceo “P. Ruggieri” di Marsala è il premio per l’impegno che, come sempre, tutta la comunità educante nelle sue varie componenti, la presidenza, i docenti, il personale ATA, gli alunni e le famiglie, sta profondendo per raggiungere l’obiettivo ambizioso di offrire ai ragazzi di questa città una formazione di qualità sia dal punto di vista culturale che valoriale”.