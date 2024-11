Crisi vitivinicola, i consiglieri comunali marsalesi chiedono una seduta aperta

Il consigliere comunale Vito Milazzo per voce di tutti i colleghi di Sala delle Lapidi, ha richiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto per discutere di una grave crisi che sta colpendo il settore vitivinicolo della zona. La provincia di Trapani, famosa per la sua produzione di vino, sta affrontando una grave siccità che sta mettendo a rischio l’intero settore. I consiglieri comunali chiedono di riunire tutti gli attori coinvolti (agricoltori, rappresentanti politici, ecc.) per trovare soluzioni a questo problema e garantire la sopravvivenza di un settore fondamentale per l’economia locale. “La siccità del 2024 sta causando danni irreparabili alle colture e mettendo in pericolo l’intera filiera produttiva. La siccità prolungata sta mettendo in ginocchio il settore vitivinicolo, con gravi conseguenze economiche e sociali – fanno sapere gli esponenti -. Trovare soluzioni immediate e a lungo termine per affrontare la crisi, come ad esempio accedere a fondi per l’agricoltura, investire nelle infrastrutture idriche e sviluppare strategie di adattamento ai cambiamenti climatici”.

La richiesta coinvolge: Associazioni di categoria, rappresentanti politici regionali e locali, agricoltori e produttori vitivinicoli, cantine sociali e consorzi di tutela. La situazione è considerata molto grave e richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni. Nel corso di questa futura, si spera, riunione, verrà condotta una valutazione dettagliata dei danni causati dalla siccità e delle possibili conseguenze future, definendo un piano concreto per affrontare la crisi, con misure a breve e lungo termine, cercando fondi regionali, nazionali o europei per sostenere il settore agricolo.