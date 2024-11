Al Teatro Impero di Marsala il format Sanremo Music Award. Torpedine in giuria

Il 20 e 21 dicembre a Marsala si registrerà il format Tv del “Sanremo Music Awards” dove i concorrenti siciliani in gara si contenderanno la finale del prestigioso Concorso Musicale.

Al Teatro Impero, nelle citate giornate, si registreranno 2 puntate del nuovo format televisivo del “Sanremo Music Awards” con numerosi artisti siciliani in competizione per accedere alla finale.

Il nuovo format prevede una giuria di qualità capitanata da Michele Torpedine in qualità di presidente e Adriano Pennino come valido araldo, tanti anche i maestri di musica i direttori artisti di radio e esponenti dello show business.

Gli artisti in gara saranno divisi in 2 categorie: gli junior con età compresa tra i 12 e i 18 anni e i senior con età compresa tra i 18 anni e i 60, provenienti da tutta la Sicilia per contendersi la finale nazionale.

Per partecipare dovranno fare l’iscrizione al sito della kermesse (sanremomusicawards.info) e potranno prendere parte alle selezioni pomeridiane per poi passare alla registrazione delle puntate televisive serali del giorno 21 dicembre.

Le puntate televisive saranno registrate seguendo un copione innovativo rispetto ai format tradizionali: infatti il patron Nicola Convertino andrà ad interagire con i presentatori, realizzando dei veri e propri piani astrali ad ognuno dei concorrenti con relativi bioritmi del giorno dell’esibizione.

Anche la giuria sarà parte integrante di questo format rappresentando i vari segni dello zodiaco in simbiosi con la mitologia greco-romana: ci sarà la presenza delle 3 Parche e delle 9 Muse che detengono le sorti di ogni essere umano.

La manifestazione musicale si presenta, dunque, come un viaggio tra Mitologia, Astrologia, Numerologia…con un pizzico di “Magia”.

Ognuno dei concorrenti sarà abbinato ad una carta degli Arcani Maggiori (I Tarocchi) che rappresenta la carta del proprio destino, un Numero Natale e il loro Numero del Nome, il tutto servirà loro per conoscere le loro origini ma anche quello che gli riserva il destino.