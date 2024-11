Valderice, il sindaco Stabile: “Nessun mistero sul PRG. Bugie e populismo non ci fermano”

Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, non ci sta alle accuse dell’opposizione che lo vedrebbero ‘nascondere’ le tavole del nuovo Piano regolatore della città e risponde per le rime a chi lo accusa di non essere abbastanza trasparente con i cittadini.

Sindaco, l’opposizione ha creato un infopoint per fare visionare le tavole ai cittadini. Ma al Comune non è possibile farlo?

“Certo che sì! L’opposizione, come da manuale, continua a fare il proprio mestiere, opponendosi a ogni iniziativa portata avanti dalla mia amministrazione. Non è di certo una novità. Criticano gratuitamente e, cosa ancora più grave, raccontano bugie ai valdericini. Non è assolutamente vero che non è possibile visionare il nuovo Piano Regolatore Generale. A dimostrazione di ciò, basta verificare che tutti gli studi attuativi del nuovo PRG sono stati pubblicati sul portale Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Valderice. È la prova che le bugie hanno le gambe corte. Inoltre, le tavole del Piano Regolatore sono visibili tutti i giorni presso l’Ufficio Tecnico Comunale e presso gli uffici della Segreteria Generale del Comune, con il supporto del Responsabile del Servizio Urbanistica e dei tecnici comunali. Non sanno più cosa inventarsi per ottenere un briciolo di visibilità. È ormai evidente che da tempo l’opposizione non riesce a essere credibile né, tantomeno, propositiva per il nostro paese. E non sono io a dirlo, ma i cittadini, che con una scelta democratica li hanno relegati al ruolo che oggi ricoprono”.

Quindi, cosa ne pensa dell’infopoint creato dall’opposizione?

“Ho appreso di questo infopoint. È un’operazione fatta per raccontare a pochi la loro versione dei fatti e fare melina, insinuando che al Comune non fosse possibile visionare le tavole. Ma non mi pare sia stato necessario installare un elimina-code per la folla di gente accorsa. Piuttosto, tutto questo è servito a dimostrare una cosa: la solita macabra presenza dei soliti addetti ai lavori. Per il resto, il capo dell’opposizione, nelle sue elucubrazioni mentali, si crede titolato a sostituire qualcuno. Forse non ha ancora compreso che il ruolo che ricopre oggi è frutto di un’opinabile legge elettorale. Probabilmente, in altre condizioni, non siederebbe nemmeno in Consiglio Comunale. Fare opposizione in chiave populista è come un boomerang: torna indietro. E questa compagine politica, di boomerang, ne ha presi parecchi”.

Lei parla di necessità di un confronto democratico. Crede che sia mancato su questa vicenda?

“Ritengo che il confronto debba avvenire nei luoghi deputati, con serietà e prospettiva, se si vuole realmente contribuire al bene del paese. Questo nuovo strumento urbanistico è cruciale per Valderice: traccia il futuro del nostro territorio in termini di sostenibilità, promuovendo vivibilità, sviluppo turistico, economico e sociale. I cittadini interessati possono ancora presentare osservazioni o opposizioni al Piano. Subito dopo, il Commissario ad acta procederà con le controdeduzioni per poi approvare definitivamente il PRG. Noi stiamo adottando tutte le procedure corrette, seguendo i tempi previsti. Presto Valderice avrà il suo nuovo Piano Regolatore, un risultato che guarda al futuro e alle esigenze del nostro territorio”.