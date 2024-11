“Scintille di bellezza” al Liceo Ruggieri di Marsala: concluso il percorso formativo per studenti

Nell’ambito delle attività di Educazione Civica predisposte per le seconde e terze classi, si è svolto al Liceo “Ruggieri” di Marsala il percorso formativo on line dal titolo “Scintille di bellezza. Un ponte fra scienza, arte e futuro” organizzato dal Museo del Risparmio di Torino in collaborazione con STEP FuturAbility District di Milano e Tuttoscuola.

L’iniziativa, dedicata alla bellezza come forza rigeneratrice e al suo ruolo nell’educazione e nell’innovazione, ha registrato la partecipazione di personalità di spicco come Antonio Presti, artista e mecenate e Annalisa Banzi, ricercatrice presso il CESPEB (Centro studi del pensiero biomedico).

Nel corso degli incontri, sono state proposte agli studenti due attività laboratoriali la cui finalità è stata quella di esplorare il concetto di bellezza in relazione alle scienze umane e scientifiche.

Nel primo laboratorio dal titolo “Progetta il tuo futuro” è stato realizzato un “Manifesto della bellezza in azione” in cui venivano sintetizzate idee e progetti destinati al miglioramento della comunità di appartenenza, traendo ispirazione dalla bellezza già esistente. Nel secondo laboratorio dal titolo “Scoprire la bellezza della geometria grazie a tools dinamici”, sono stati realizzati oggetti 3D generati dalla combinazione di solidi geometrici.