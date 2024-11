Il Rotary consegna borse di studio per l’Africa a Padre Mario Pellegrino￼

Il Rotary Club Marsala, nell’ambito del suo progetto “Uno Sguardo verso l’Africa”, ha tenuto un incontro con Padre Mario Pellegrino, missionario comboniano in Sud Sudan. Padre Mario, nato e cresciuto a Marsala, dopo la laurea in ingegneria informatica ha scelto di seguire la sua vocazione religiosa in favore delle popolazioni più povere del mondo. Da otto anni vive in uno dei paesi più martoriati dell’Africa in cui dominano guerra civile, fame, carestie, malattie, violenze, stupri. Il Rotary così, si è prodigato per creare il progetto che si è concretizzato in una raccolta fondi per una borsa di studio di mille euro per poter permettere agli studenti più promettenti e volenterosi di frequentare le scuole superiori e poi l’università nella capitale di Juba. Il Presidente Andrea Aldo Galileo ha così consegnato a Padre Mario ulteriori 500 euro in un incontro al Circolo Lilibeo. Padre Mario ha raccontato di quando ventenne in estate andò in Etiopia e dal pulmino che dall’aeroporto lo portava ad Addis Abeba vedeva ai semafori i bambini che dormivano nei cartoni per strada gridando in inglese “ho fame”. Lì è nata la svolta di quella che sarà la sua futura vita.