Partono dal Porto Peschereccio di Trapani i lavori di asfaltatura delle strade della città

Partono dal Porto Peschereccio i lavori di scarifica e asfaltatura delle strade della città. Questi interventi, attesi da tempo, mirano a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in una zona strategica per il territorio, frequentata sia dai residenti che dagli operatori del settore marittimo e turistico. I lavori interesseranno progressivamente le strade bisognose degli interventi, con la rimozione del manto stradale deteriorato, la posa di un nuovo asfalto e il rifacimento della segnaletica.

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, ha commentato: “Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare il nostro territorio come polo attrattivo per il turismo. Il porto peschereccio è un punto nevralgico per la nostra economia, e con questi lavori vogliamo garantire maggiore sicurezza e decoro alla zona“. L’assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Guaiana, ha aggiunto: “I lavori di scarifica e asfaltatura sono parte di un piano più ampio di manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Procederemo con grande attenzione, consapevoli che l’intervento porterà benefici concreti alla viabilità e alla sicurezza per tutti“.