A Petrosino al via LibrOrchestra, il Festival nazionale itinerante. Il programma

Al via oggi, venerdì 22 novembre, il Festival nazionale itinerante LibrOrchestra. Partito da Verona, il festival ha attraversato tutta la penisola e si concluderà a Petrosino il 22, 23 e 24 novembre. Primo appuntamento il 22 novembre presso l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Nosengo” dove si terrà un laboratorio musicale dedicato a Orzowei, liberamente tratto dal romanzo omonimo di Alberto Manzi, interpretato dalla Garilli Sound Project e impreziosito da illustrazioni scenografiche di Serena Abagnato. Il 23 e il 24 novembre il centro polifunzionale “G. Ingarra” ospiterà diversi eventi gratuiti open to all, tra questi, sabato alle ore 10 e 30, spiccano la lettura musicata di “Tarabaralla, il tesoro del Bruco Baronessa” e domenica alle ore 18 e 30 gran finale con il concerto Orzowei condotto dalla Garilli Sound Project con la partecipazione dell’Orchesta musicale dell’Istituto G. Nosengo. Sempre il 23 novembre alle 16,30 alla Casa del Volontariato e delle Culture di Petrosino (Via Francesco Crispi 10) spazio a una Tavola Rotonda aperta alla cittadinanza dal titolo “Riducarsi per educare” promossa da Auser Petrosino e CeSVoP. L’incontro sarà moderato da Elisabetta Garilli.

Petrosino si unisce così alla rete di biblioteche e teatri di quartiere che, grazie a LibrOrchestra, stanno riscoprendo l’eredità di Alberto Manzi, straordinario maestro, educatore e scrittore, promuovendo la diffusione della sua opera e dei suoi ideali di pace, condivisione e inclusione sociale fin dalla prima infanzia. “Pronti a dare il via all’ultima tappa del festival itinerante LibrOrchestra. Siamo felici e onorati di aver patrocinato questa iniziativa di cui condividiamo lo spirito e gli obiettivi – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – Abbiamo bisogno di fare comunità, di costruire comunità educanti capaci di accogliere e generare. L’arte e la cultura sono un motore fondamentale di questo processo creativo, educativo e culturale che deve partire dall’infanzia e dai più piccoli. Petrosino dal 22 al 24 novembre diventa spazio creativo di condivisione e generazione per le bambine, i bambini e le famiglie delle nostre comunità”.