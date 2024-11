Ordine Veterinari trapanese, rinnovate le cariche direttive. Mario Bruno eletto presidente

Il 16 e 17 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trapani. Gli iscritti all’Ordine si sono riuniti in un’assemblea, convocata successivamente il 21 novembre scorso, per deliberare i nuovi incarichi e ufficializzare i risultati. I nuovi eletti per il quadriennio 2025-2028 sono: Mario Bruno presidente, Anna Bologna vice, Emanuela Castronovo segretaria, Vincenzo Lupo tesoriere, Giacomo Angelo, Francesco Artale, Giuseppe Spina consiglieri, revisori dei conti Salvatore Lo Curto e Giosuè Ruggiano, revisore supplente Antonino Croce.

Il nuovo Consiglio Direttivo si prepara ad affrontare il prossimo quadriennio con l’obiettivo di rappresentare al meglio gli interessi della categoria e promuovere la crescita e la tutela della professione veterinaria nella provincia di Trapani. La squadra eletta lavorerà per garantire una gestione trasparente ed efficiente, in linea con le aspettative degli iscritti e delle comunità locali per lavorare in sinergia per affrontare le sfide future della professione veterinaria. Tra i temi prioritari la formazione continua, il dialogo con le istituzioni e la promozione del benessere animale.